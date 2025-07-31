Рада збільшила оборонні видатки держбюджету на понад 400 млрд грн

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Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт № 13573, який передбачає збільшення видатків на сектор оборони.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Рішення підтримали 332 народні депутати.

Законопроєкт пропонує збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких 115 мільярдів — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони. Ще 216 мільярдів гривень — на закупівлю і виробництво озброєння, військової техніки та дронів, а решта коштів — на інші потреби війська.

Документ також передбачає норму про новий розподіл податку на прибуток або на доходи (ПДФО) з 1 серпня 2025 року.

Мова про те, що 60% спрямовуватимуть Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 мільярда гривень для Міноборони, їх вже врахували в загальній сумі збільшення). Ще 30% спрямовуватимуть Держспецзв’язку на дрони, 10% — на потреби бригад.

Баланс бюджету забезпечують коштом тих самих джерел, які раніше передбачали в урядовому законопроєкті, — Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і перевиконання доходів. Ідеться про:

184,9 мільярда гривень від збільшення залучення коштів від ОВДП;

147,5 мільярда гривень від перевиконання й очікуване перевиконання власних доходів бюджету (насамперед мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + Нацбанк і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось);

65,1 мільярда гривень від зменшення витрат на погашення ОВДП;

11,2 мільярда гривень від зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) — коштом курсу валют і реструктуризацій.

Що передувало

Спершу Верховна Рада планувала внести в держбюджет зміни, підтримавши законопроєкт № 13439-3, 16 липня його ухвалили в першому читанні. Він передбачав виділення додаткових коштів не лише на оборону, але й на інші сектори.

Серед іншого пропонувалось, щоб з 1 серпня 2025 року 10% податку на прибуток, який зараз зараховують до бюджету Києва, будуть зараховувати до резервного фонду держбюджету.

Однак під час політичних консультацій Рада 30 липня прийняла рішення, що ці зміни до бюджету не можуть розглядатись в залі.