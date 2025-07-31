Бюджетний комітет Ради підтримав новий законопроєкт про збільшення оборонних видатків на понад 400 млрд грн. Що відомо

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Верховна Рада 30 липня в ході політичних консультацій вирішила, що зміни до бюджету, які передбачав законопроєкт № 13439-3, не можуть розглянути на засіданні 31 липня. Тому зареєстрували альтернативний законопроєкт № 13573, де виключили невійськові видатки, а залишили лише збільшення видатків на сектор оборони. Його вже підтримав Комітет ВРУ з питань бюджету і рекомендував схвалити за основу і в цілому.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Вона пояснила, що альтернативний законопроєкт пропонує збільшити видатків на сектор оборони на 412,3 мільярда гривень, з яких 115 мільярдів — на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил оборони. Ще 216 мільярдів — на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів, а решту коштів — на інші потреби війська.

Альтернативний законопроєкт також передбачає норму про новий розподіл податку на прибуток або на доходи (ПДФО) з 1 серпня 2025 року.

Мова про те, що 60% спрямовуватимуть Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 мільярда гривень для Міноборони, їх вже врахували в загальній сумі збільшення). Ще 30% спрямовуватимуть Держспецзв’язку на дрони, 10% — на потреби бригад.

Баланс бюджету забезпечують коштом тих самих джерел, які раніше передбачали в урядовому законопроєкті — Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і перевиконання доходів. Ідеться про: