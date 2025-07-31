Ворог завдав комбінованої атаки по Києву. Відомо про шістьох загиблих
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- Олександр Булін
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Telegram / ДСНС
У ніч проти 31 липня росіяни завдали комбінованої атаки по Києву. Відомо про шістьох загиблих: чотирьох у Святошинському районі та двох — у Соломʼянському. Серед загиблих шестирічний хлопчик.
Поранень дістали 52 людини, 29 з них — у лікарнях. Серед поранених — 9 дітей.
Загалом у столиці наслідки атаки зафіксували у 27 місцях. У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.
У Солом’янському районі пошкоджені квартири в кількох будинках. У Голосіївському районі пошкоджені, зокрема, школа і дитячий садок.
У Шевченківському районі ударна хвиля вибила вікна в дитячому відділенні медзакладу.