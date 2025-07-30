За «Контрактом 18–24» запускають новий напрям для операторів дронів

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Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18–24» — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, цей напрям має кілька особливих умов. Головна — це чіткий термін служби два роки.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 мільйон грн, яка здійснюється в три етапи. Після завершення служби захисники та захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Крім того, за ініціативи Міністерства оборони уряд подає до парламенту законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24». Таким чином усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Що відомо про «Контракт 18—24»

У лютому 2025 року Міністерство оборони України повідомило про запуск контракту на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації.

Там наголосили, що це не мобілізація чи обовʼязок, основний акцент цього контракту — добровільність.

За контракт можна отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. У Міноборони зазначили, що загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

Автор: Артемій Медведок