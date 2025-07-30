Politico: Європейські країни позичать мільярди в ЄС, щоб переозброїти Україну

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Головні союзники України в Європі мають намір звернутися до Європейського Союзу з проханням про десятки мільярдів євро позик для спільної закупівлі зброї для України, а також для посилення власної обороноздатності.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела.

У вівторок, 29 липня, напередодні крайнього терміну подачі заявок на участь у новій програмі позик на озброєння в межах Фонду безпекової допомоги для Європи обсягом €150 мільярдів, кілька країн ЄС повідомили Politico, що розглядають можливість використати ці кошти для допомоги Україні в захисті від повномасштабного вторгнення Росії.

Схему кредитування запропонувала Єврокомісія в березні в межах ширшої програми ReArm Europe — вона спрямована на стимулювання оборонної промисловості Європи та зменшення багаторічної військової залежності від Сполучених Штатів.

Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва офіційно висловили зацікавленість у позиках, повідомив журналістам у вівторок речник ЄС з питань оборони Томас Реньє.

Інші, включаючи Чехію, Латвію, Болгарію та Грецію, заявили, що зроблять це до крайнього терміну у вівторок опівночі.

Спільно купуючи зброю за цією схемою, країни можуть забезпечити нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно, а потім постачати озброєння Україні.

Франція, ймовірно, також подасть заявку на отримання позик. Однак, за даними джерел, знайомих з планами урядів, очікується, що Німеччина, Швеція та Нідерланди відмовляться.

Проте навіть країни, які не беруть позик, все ще можуть скоротити вартість поставок озброєння, беручи участь у спільних закупівлях.

Країни також вивчають можливості купівлі зброї безпосередньо в українських компаній, що заохочується в межах програми SAFE. Це дозволить Києву «збільшити масштаби оборонного виробництва та технологічної інтеграції з ЄС», — повідомив український дипломат виданню Politico.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс 24 липня написав, що щонайменше 20 країн вимагатимуть до €100 мільярдів за цією схемою.

Автор: Артемій Медведок