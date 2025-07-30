Президентка Молдови звинуватила Росію в «безпрецедентному» втручанні в парламентські вибори

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Facebook / Maia Sandu

Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори Молдови, заплановані на вересень.

Про це розповіла президентка Молдови Майя Санду після засідання Вищої ради безпеки, передає місцеве медіа News Maker.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту.

Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Також йдеться про організацію кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою.

Серед інших спроб впливу:

організація проплачених протестів;

кібератаки на цифрову інфраструктуру, пов’язану з проведенням виборів;

використання церкви в інтересах іноземної держави;

залучення так званих лідерів думок та онлайн-інфлюенсерів для поширення повідомлень, спрямованих проти європейського курсу країни;

саботаж голосування в діаспорі та інше.

«Втручання Росії несе серйозні ризики для громадського порядку та національної безпеки, а головне — може серйозно підірвати суверенітет країни й наше європейське майбутнє», — наголосила Санду.