«Потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону»: спікер Ради Стефанчук про НАБУ й САП

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Голос України / Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував президентський законопроєкт № 13533 про роботу Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Стефанчук говорив у інтервʼю телеканалу «Рада».

Він переконаний, що документ, зареєстрований за ініціативою Володимира Зеленського, спрямований водночас на посилення незалежності антикорупційних органів та запобігання російського впливу на українських посадовців.

«Не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги. Це важливі речі які сьогодні на мою думку містяться в цьому законопроєкті», — сказав спікер парламенту.

Законопроєкт № 13533 виявився компромісним та консолідаційним, вважає Руслан Стефанчук. За його словами, є рішення Комітету Ради з питань антикорупційної політики про те, що документ відповідає «всім принципам і нормам антикорупційного законодавства». Є також схвальні відгуки європейських партнерів, додав він.

«Мені здається, що це той обʼєднуючий варіант, який дасть можливість забезпечити перемогу всім: українському суспільству, молоді, парламенту [...] ми вийдемо з цієї невеличкої кризи сильнішими», — заявив Стефанчук.

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