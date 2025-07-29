Навчатиме, а не просто відповідатиме. ChatGPT запускає новий функціонал
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
OpenAI
Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT запускає режим «навчання». Це дозволить крок за кроком вирішувати завдання, а не просто отримувати відповіді.
Про це повідомила компанія-розробник OpenAI.
Режим «навчання» уже доступний для зареєстрованих користувачів у версіях Free, Plus, Pro, Team. Він може покроково проводити користувачів через складні теми — подібно до того, як розгортається звичайний урок. В OpenAI запевняють, що цей режим допомагає з домашніми завданнями, підготовкою до тестів і вивченням нових тем. Ось головні характеристики:
- Інтерактивні підказки. Замість готових відповідей користувач отримує запитання, натяки й поради для саморефлексії, щоб краще зрозуміти матеріал і вчитися активно.
- Сховані відповіді. Інформація подається в блоках, які показують зв’язки між темами, спрощують складне і враховують контекст.
- Персоналізована підтримка. Навчання підлаштовується під рівень користувача з урахуванням попередніх відповідей і памʼяті з минулих чатів.
- Перевірка знань. Тести, відкриті запитання та індивідуальний зворотний зв’язок мають допомогти краще запам’ятовувати інформацію та застосовувати її на практиці.
- Гнучкість. Можна вмикати або вимикати режим навчання під час розмови.
Режим «навчання» створили з урахуванням потреб студентів університетів, у співпраці з учителями, науковцями та експертами з педагогіки.
- Раніше ChatGPT зробив функцію «глибоких» досліджень доступною для всіх. Ось як це працює.