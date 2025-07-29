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Навчатиме, а не просто відповідатиме. ChatGPT запускає новий функціонал

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

OpenAI

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT запускає режим «навчання». Це дозволить крок за кроком вирішувати завдання, а не просто отримувати відповіді.

Про це повідомила компанія-розробник OpenAI.

Режим «навчання» уже доступний для зареєстрованих користувачів у версіях Free, Plus, Pro, Team. Він може покроково проводити користувачів через складні теми — подібно до того, як розгортається звичайний урок. В OpenAI запевняють, що цей режим допомагає з домашніми завданнями, підготовкою до тестів і вивченням нових тем. Ось головні характеристики:

Режим «навчання» створили з урахуванням потреб студентів університетів, у співпраці з учителями, науковцями та експертами з педагогіки.