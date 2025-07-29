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Міністерство внутрішніх справ запускає портал для ветеранів та їхніх родин. Що відомо

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Міністерство внутрішніх справ України запускає портал «МВС: Твоя підтримка». Це інформаційний ресурс, у якому зібрали інформацію про повний перелік послуг, які можуть отримати ветерани, поранені військовослужбовці та працівники органів системи МВС, звільнені з полону та їхні родини.

Про запуск нового порталу повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, ключовий інструмент — це електронний кабінет, у якому можна зручно подати заяву, відстежити запит, замовити послугу без барʼєрів і затримок.

Ця система дає чітке розуміння процесів — у ній розміщені покрокові маршрути та розʼяснення про реабілітацію, лікування, протезування, психологічну допомогу, відновлення документів, виплати, працевлаштування, освіту, спорт, бази рапортів і заяв.

Автор: Артемій Медведок