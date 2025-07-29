Армія Таїланду звинуватила Камбоджу в порушенні перемир’я

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AFP

Армія Таїланду 29 липня звинуватила Камбоджу в порушенні перемирʼя. Там заявили, що зіткнення тривають, попри угоду про припинення вогню, яку сторони уклали 28 липня після переговорів у Малайзії.

Про це пишуть AFP та Al Jazeera.

«На момент набрання чинності угоди тайська сторона виявила, що камбоджійські війська здійснили збройні напади на кілька районів на території Таїланду. Це є навмисним порушенням угоди та явною спробою підірвати взаємну довіру», — сказав речник тайської армії Вінтай Суварі.

Тайські військові заявили, що були змушені відреагувати в рамках самооборони.

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Таїланду Пхумтам Вечаячай применшив значення повідомлень про порушення режиму припинення вогню. Він заявив, що розмовляв з міністром оборони Камбоджі перед запланованими переговорами між військовими командирами обох країн вранці 29 липня.

«Немає жодної ескалації. Зараз ситуація спокійна», — сказав Пхумтам журналістам.

Речник Міністерства національної оборони Камбоджі Малі Сочеата заявив на брифінгу, що з моменту підписання угоди в Малайзії вздовж кордону не було жодних бойових дій.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. 25 липня у восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан. Обидві країни відкликали своїх послів, а Таїланд закрив пункти пропуску через кордон з Камбоджею. Відомо про загибель щонайменше 35 людей.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулювати прикордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.