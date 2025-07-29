Латвія передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria
- Автор:
- Олександр Булін
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Andris Spruds / X
Латвія передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria 6x6, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Країна 1 липня зобовʼязалася передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 і запчастини до них.
- Patria 6x6 — це багатоцільовий шестиколесний транспортер, розроблений фінською компанією Patria. Він здатний перевозити до десяти бійців і долати водні перешкоди. На БТР можна встановити крупнокаліберний кулемет або 120-міліметрову мінометну систему Patria Nemo.