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Andris Spruds / X

Латвія передала Україні першу партію бронетранспортерів Patria 6x6, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Країна 1 липня зобовʼязалася передати Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 і запчастини до них.