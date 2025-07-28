Зеленський призначив нового посла у Швеції
- Автор:
- Ольга Березюк
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Президент Володимир Зеленський призначив активістку й колишню нардепку Світлану Заліщук послом України у Швеції.
Відповідний указ опублікували на сайті президента.
Заліщук — народна депутатка VIII скликання, обрана у 2014 році від партії «Блок Петра Порошенка». Очолювала підкомітет з питань євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції комітету Верховної Ради у закордонних справах.
Вона була співзасновницею і координаторкою руху «ЧЕСНО», а також засновницею журналістського руху «Стоп цензурі!».
Заліщук добре знайома зі Швецією і має відзнаку МЗС країни.
- За тиждень до цього, 21 липня, Зеленський призначив послів у 16 країн.