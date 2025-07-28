Україна отримає десятки тисяч систем на базі ШІ для ударних дронів

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Американсько-німецька компанія Auterion відправить Україні 33 тисячі своїх ударних систем зі штучним інтелектом для безпілотників до кінця року за новим контрактом з Міністерством оборони США.

Про це розповів головний виконавчий директор Auterion Лоренц Маєр для Financial Times.

Україна вже використовує програмне забезпечення Auterion у безпілотниках, але нова угода «вдесятеро масштабніша».

Ударні системи Auterion складаються з мініатюрних комп’ютерів Skynode, які працюють на програмному забезпеченні компанії та включають камеру і радіо. Вони можуть перетворити дрони з ручним керуванням на «системи зброї на базі штучного інтелекту», які не вдасться заглушити. До того ж вони можуть відстежувати рухому ціль на відстані до одного кілометра.

Auterion отримала від Пентагону контракт на поставки систем вартістю приблизно $50 мільйонів.

«У них [в України] чудово розвинена дронова індустрія. Ми хочемо додати те, чого в них поки немає, — технології, орієнтовані на програмно-керовану війну», — зазначив Лоренц Маєр.