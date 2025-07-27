У Туреччині вирують масштабні лісові пожежі, загинули 14 людей

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Лісові пожежі, що вже кілька тижнів вирують у Туреччині, наблизилися до четвертого за величиною міста країни. Через це понад 1 700 людей були змушені покинути свої домівки.

Про це пише Al Jazeera.

Із кінця червня в країні стались десятки масштабних пожеж, і 25 липня уряд оголосив західні провінції Ізмір і Біледжик зонами стихійного лиха.

У ніч проти 27 липня вогонь у лісистих горах навколо Бурси, що на північному заході Туреччини, стрімко поширився. Із сіл на північному сході від міста евакуювали 1 765 людей, а на боротьбу з вогнем відправили 1 900 пожежників.

Шосе, яке зʼєднує Бурсу зі столицею Анкарою, закрили через займання прилеглих лісів. Вогонь уже знищив понад 3 000 гектарів навколо міста.

Міністр лісового господарства Ібрагім Юмакли заявив, що лише в суботу, 26 липня, пожежники по всій країні боролися з 84 окремими займаннями. Найбільша загроза — на північному заході, зокрема в Карабюку, де пожежі вирують ще з 22 липня.

Надзвичайно високі температури, посуха і сильний вітер сприяють поширенню вогню. У п’ятницю в південно-східній провінції Ширнак зафіксували найвищу температуру в історії країни та континентальної Європи — 50,5°C.

Щонайменше 14 людей загинули за останні тижні, зокрема 10 добровольців-рятувальників і працівників лісової служби.