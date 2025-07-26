Бої між Таїландом і Камбоджею тривають третю добу. Біженцями стали понад 150 тисяч людей

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dpa

Між Таїландом і Камбоджею продовжуються бої, які почалися 24 липня. Сторони повідомляють по 32 загиблих і понад 150 тисяч біженців.

Про це пишуть Reuters і Al-Jazeera.

Таїланд 26 липня повідомляє про сімох загиблих солдатів і 13 мирних жителів. У Камбоджі загинули пʼять солдатів і вісім мирних жителів.

Камбоджійська газета The Khmer Times, посилаючись на місцевих чиновників, повідомляє, що близько 20 000 жителів наразі евакуювали з територій на кордоні з Таїландом. З прикордонних районів Таїланду також евакуювали понад 138 000 осіб. У країні відкрили близько 300 евакуаційних центрів.

Премʼєр-міністр Малайзії та голова регіонального блоку АСЕАН Анвар Ібрагім заявив, що далі просуватиме пропозицію про припинення вогню. Камбоджа підтримала план Анвара, тоді як Таїланд заявив, що в принципі погоджується з ним.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. 25 липня, у восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок зі збройними силами Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулювати прикордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.