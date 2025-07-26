«Може бути атака, у якій ми не встоїмо». Директор НАБУ зреагував на новий закон і ризики для антикорупційних органів

Новини

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос наполягає, щоб законопроєкт № 13533, який відновлює процесуальну незалежність НАБУ і САП, ухвалили одразу у двох читаннях, щоб уникнути ризику правок, блокування чи затягування. Водночас він вважає, що попри новий закон, атаки на антикорупційні органи можуть продовжитися.

Про це він розповів в інтервʼю «Суспільному».

«Детективи НАБУ й прокурори САП брали безпосередню участь у роботі над цим законопроєктом. Він повністю відновлює процесуальну незалежність НАБУ і САП. Якщо зараз ця незалежність фактично знищена, то законопроект у разі його голосування в четвер повертає все, як було. Він надає нам повні гарантії незалежності [та можливість] рухатися в кримінальних провадженнях», — сказав Кривонос.

І пояснив, що до моменту набуття чинності нового закону існує ймовірність, що Офіс генерального прокурора затребує справи обох органів для ознайомлення. Також САП і НАБУ не можуть рухатися в резонансних провадженнях, бо керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втратив процесуальні права.

За словами директора НАБУ, він дізнався про те, що Володимир Зеленський подав цей законопроєкт з повідомлення в Telegram.

У відповідь на запитання, чому взагалі зʼявився закон, який обмежує роботу НАБУ і САП, Семен Кривонос заявив, що НАБУ і САП, попри кампанії дискредитації, працюють ефективно і викривають корупцію серед високопосадовців, зокрема віцепрем’єра та депутатів, виявляють мільйонні збитки. І це зачепило великі інтереси, тому проти антикорупційних органів об’єдналися різні політичні сили.

Директор НАБУ зазначив, що представники міжнародних інституцій, США, Європейського Союзу та Міжнародного банку проводили внутрішній аудит Бюро, виявили недоліки й надали відповідні рекомендації. Тому в НАБУ складуть план і виконають ці рекомендації.

«Тому що в майбутній атаці можна буде й не встояти ― ми це чітко усвідомлюємо й розуміємо. Тому [в нашій роботі є] дві компоненти: працювати і комунікувати із суспільством. Комунікувати з тими людьми, які нас зараз підтримують», — наголосив Кривонос.

Що відбувається з НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, цей закон наділя генерального прокурора такими повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також закон містить правки, які обмежили діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі 22 липня люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ та САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу.