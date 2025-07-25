Європарламент розгляне відмову від російського газу на рік раніше

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Країни Європейського Союзу готуються до переговорів про план заборонити імпорт російського газу з 1 січня 2028 року. Провідні законодавці Європарламенту з цього питання запропонували перенести фінальний термін на рік раніше.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідні документи.

Пропозиції внесли євродепутатка від Латвії Інесе Вайдере і фінський євродепутат Вілле Нійністьо. Європейські дипломати кажуть, що уряди навряд чи погодяться перенести строки. Але законодавці ЄС можуть використати цю вимогу як важіль впливу, щоб забезпечити інші зміни на переговорах.

Наприклад, Вайдере також запропонувала вимогу до урядів країн-членів запроваджувати штрафи для компаній, що порушують заборону, включно з анулюванням ліцензій на торгівлю енергоносіями. Нійністьо хоче повної заборони також і на імпорт російської нафти з 1 січня 2027 року.