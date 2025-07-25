Ердоган планує обговорити зустріч Зеленського та Путіна

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Reuters / «Бабель»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що, можливо, вже цього тижня проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом і Путіним. Обговорюватимуть можливість зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі.

Про це повідомило управління комунікацій президента Туреччини.

Раніше медіа невірно повідомляли, що Ердоган обговорюватиме з Трампом і Путіним зустріч між ними.