У ЄС на Facebook та Instagram з жовтня зникне політична реклама. Ось чому

Новини

Flickr / Arleco Producciones

Американська корпорація Meta припинить політичну, передвиборчу та соціальну рекламу в Євросоюзі з жовтня. Причинами називає правову невизначеність через нові правила ЄС.

Про це йдеться у блозі Meta.

Подібне рішення в листопаді минулого року ухвалив Google, що демонструє, як техногіганти чинять опір європейським правилам, які обмежують їхню владу та вимагають більшої підзвітності та прозорості.

Євросоюз ухвалив новий закон про «Регламент прозорості та таргетування політичної реклами», який набуде чинності 10 жовтня 2025 року і повинен запобігти дезінформації та іноземному втручанню у вибори. Закон вимагає від великих технокомпаній чітко вказувати, хто замовив політичну рекламу, скільки за неї заплатив і до яких виборів вона стосується. За порушення передбачені штрафи до 6% річного обороту компанії.

У відповідь Meta, яка володіє Facebook, Instagram, WhatsApp, заявила, що повністю заборонить політичну, виборчу та соціальну рекламу на своїх платформах у ЄС.

Компанія вважає, що нові правила створюють серйозні труднощі в роботі та неясність у тлумаченні, що зашкодить як рекламодавцям, так і виборцям.