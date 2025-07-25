У частині Таїланду оголосили воєнний стан через конфлікт з Камбоджею

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У восьми районах Таїланду оголосили воєнний стан. Причиною стали обстріли на кордоні з Камбоджею.

Про це пише таїландське медіа The Nation.

Ідеться про райони у провінціях Чантабурі та Трат, що розташовані на кордоні з Камбоджею. Міністерство оборони заявило, що необхідно розгорнути війська для захисту країни від зовнішніх загроз, оскільки «Камбоджа застосувала силу» і зброю для вторгнення на територію Таїланду.

Через бойові дії з 24 липня загинули щонайменше 16 людей. Лише в Таїланді повідомляють про понад 130 тисяч біженців.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок зі збройними силами Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулюватиприкордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.