Телеграм-канал «Труха Україна» оштрафували за незаконну рекламу азартних ігор

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Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Фахівці PlayCity виявили:

систематичну незаконну рекламу азартних ігор;

відсутність реєстрації в Реєстрі субʼєктів у сфері медіа, що є обовʼязковим для легальної реклами;

маніпулятивні фрази, що вводять в оману;

відсутність попередження про ігрову залежність;

рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

Це перший випадок штрафу телеграм-каналу за рекламу казино.