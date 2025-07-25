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Телеграм-канал «Труха Україна» оштрафували за незаконну рекламу азартних ігор

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Фахівці PlayCity виявили:

Це перший випадок штрафу телеграм-каналу за рекламу казино.