Телеграм-канал «Труха Україна» оштрафували за незаконну рекламу азартних ігор
- Автор:
- Олександр Булін
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Державне агентство PlayCity оштрафувало на 4,8 мільйона гривень телеграм-канал «Труха Україна» за незаконну рекламу азартних ігор.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Фахівці PlayCity виявили:
- систематичну незаконну рекламу азартних ігор;
- відсутність реєстрації в Реєстрі субʼєктів у сфері медіа, що є обовʼязковим для легальної реклами;
- маніпулятивні фрази, що вводять в оману;
- відсутність попередження про ігрову залежність;
- рекламу без договору з ліцензованими організаторами.
Це перший випадок штрафу телеграм-каналу за рекламу казино.
- PlayCity створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Нове держагентство запрацювало 2 червня цього року.