Спікер Ради назвав дату, коли депутати розглянуть президентський закон про НАБУ

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада розгляне законопроєкт Володимира Зеленського № 13533 про «посилення повноважень» Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 серпня. Цей законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності для антикорупційних органів.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, під час розгляду цього законопроєкту він пропонуватиме прийняти його одразу за основу й ухвалити в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Що відбувається з НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, цей закон наділя генерального прокурора такими повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також закон містить правки, які обмежили діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ та САП. Антикорупційні органи підтримали цю ініціативу.