Президент пояснив, чому не обговорив закон про НАБУ і САП до підписання

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зосереджений на питанні війни, тому він і не обговорив закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №12414 заздалегідь.

Про це він сказав під час зустрічі із журналістами 24 липня.

«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питання війни, тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія», — наголосив президент

І додав, що поважає думку суспільства і це нормально реагувати, коли люди чогось не хочуть, коли людям це не подобається — тому влада зреагувала.

Президент вважає, що Верховна Рада проголосує за новий законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП — він «хоче, щоб це відбулося».

Зеленський також розповів, чому в новий законопроєкт, який базується на основних принципах незалежності антикорупційних органів, не прописали норму про невідкладні обшуки тільки через судову систему — таку ідею пропонував бізнес. Президент відповів, що це хороша ідея, проте, за його словами, «ця норма зупинила всю правоохоронну систему — не тільки НАБУ, САП, це стосувалося всіх органів». Саме тому цей пункту прибрали.

«Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати [...]. Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що я знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам, і чого хоче суспільство», — так Зеленський відповів на питання про те, чи є ризики для євроінтеграції України через ситуацію з НАБУ та САП.

За його словами, премʼєр Великої Британії сказав, що допомога точно не знизиться. У партнерів є розуміння, що в Україні є «питання» — і вони внутрішні.

Що відбувається з НАБУ та САП

Володимир Зеленський 22 липня підписав закон № 12414, який вносить зміни до Кримінального кодексу України. Серед іншого, генерального прокурора наділять повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

Також передбачаються правки, які обмежать діяльність САП, а саме:

прокурори САП не зможуть визначати підслідність НАБУ в певних випадках;

керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ;

керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних і касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

НАБУ та САП наголошували, що в разі ухвалення документа керівник САП стане номінальною фігурою, а НАБУ втратить незалежність і перетвориться на підрозділ Офісу генпрокурора. У Києві, Одесі, Львові та Дніпрі люди вийшли на протести проти законопроєкту, вони продовжилися і наступного дня, 23 липня.

Уже 24 липня за ініціативою Володимира Зеленського у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 13533 про «посилення повноважень» НАБУ. Президентський законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності.

Паралельно депутати зареєстрували свій законопроєкт № 13531. Напередодні депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Рада пішла на «перерву» до 20-х чисел серпня, проте її планують зібрати наступного тижня для голосування, але точна дата ще невідома. За його словами, поки перевіряють за голосами, «коли це максимально можливо».