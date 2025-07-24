Помер рестлер та актор Галк Гоган

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Помер американський рестлер та актор Галк Гоган. Йому був 71 рік.

Про це пише американський таблоїд TMZ.

Getty Images

Повідомляють, що причиною стала зупинка серця. Зранку до будинку Гогана у Флориді підʼїхали машини поліції та швидкої допомоги. Актора винесли на ношах до швидкої. Кілька тижнів тому його дружина Скай спростувала чутки, що Галк у комі. Вона заявила, що його серце було «міцним», а він відновлювався після операцій.