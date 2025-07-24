На Донеччині розширили примусову евакуацію ще на дві громади
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області 24 липня ухвалила рішення розпочати примусову евакуацію сімей з дітьми з Добропільської та Криворізької громад.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Примусово евакуюватимуть жителів міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас і Рубіжне Добропільської громади та сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомар’ївка, Новофедорівка і Ракша Криворізької громади.
Загалом у цих населених пунктах зараз залишаються 928 дітей.
- 15 липня на трасі Краматорськ — Добропілля ввели тимчасову заборону на рух цивільних авто. Причиною стало зростанні атак російських FPV-дронів.