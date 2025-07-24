РФ атакувала Черкаси — є поранені. Під обстрілом була й Одеса, де постраждав історичний центр

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В ніч проти 24 липня російська армія атакувала одразу декілька українських міст, зокрема Черкаси та Одесу — відомо про 7 і 3 постраждалих відповідно.

Про наслідки атаки повідомляють ДСНС, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, мер Черкас Анатолій Бондаренко.



У Черкасах 7 людей постраждали через ракетний обстріл. Відомо, що серед них одна дитина. Після атаки в місті виникли пожежі — їх уже загасили.

Одесу російська армія атакувала безпілотниками — попередньо відомо про трьох постраждалих. Атака пошкодила пам’ятки архітектури в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Крім того, у місті було кілька пожеж, зокрема горів ринок Привоз, приватний будинок та АЗС. Рятувальники працюють на місцях. Пожежу на Привозі вже ліквідували.

Обстріл зруйнував 9-поверхівку — без житла залишилися люди, що жили у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій.

Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували 5 — вони були заблоковані у квартирах.

Окрім того, росіяни близько 6:00 атакували Дніпровський район Херсону з дрона. Двоє чоловіків отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення, їх госпіталізували.

Вночі ворог також атакував Запоріжжя 9 дронами типу Shahed. Під ударом був дачний кооператив та навчальний заклад, який зараз не використовують. Виникли пожежі, рятувальники вже ліквідували їх. Обійшлося без постраждалих.

Так само дронами росіяни атакували Миколаїв. Через бойову роботу ППО та падіння уламків спалахнули пожежі складських будівель двох підприємств. Постраждалих немає.