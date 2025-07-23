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Пʼятьох російських генералів підозрюють у причетності до обстрілів деокупованої Херсонщини. Загинули понад 100 людей

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Reuters / «Бабель»

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у воєнних злочинах російським генералам, які, за версією слідства, командували обстрілами правобережжя Херсонщини, через які загинуло понад 100 людей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, йдеться про:

За версією слідства, протягом січня — жовтня 2023 року вони командували артилерійськими ударами по цивільних будівлях правобережжя Херсонської області. Тоді під ударами були житлова забудова, школи, лікарні та критична інфраструктура.

Тоді росіяни вели обстріли з тимчасово окупованих територій лівобережжя Херсонщини і використовували реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та буксировані гаубиці великого калібру.

Унаслідок ворожих атак загинули щонайменше 113 місцевих жителів, серед них — троє дітей. Ще понад 280 людей, разом із неповнолітніми, отримали поранення різного ступеня тяжкості.