Головком: Під час Курської операції РФ втратила щонайменше 80 тисяч військових убитими або пораненими

Новини

Головне управління комунікацій ЗС України

Під час Курської операції РФ втратила щонайменше 80 тисяч військових убитими або пораненими.

Про це заявив головнокомандувач Олександр Сирський в інтервʼю The Washington Post.

Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що вони значно менші, ніж російські. За словами головнокомандувача, операція послабила тиск на східний фронт. Сирський наводить такі аргументи:

третину російських керованих авіабомб росіяни використали саме в Курській області, а не в Україні;

російські волоконно-оптичні безпілотники, які неможливо глушити, вперше зʼявилися на полі бою на Курщині, а не на сході України;

війська КНДР, які воювали на території Курської області, досі не брали участі в бойових завданнях в Україні.

Курська операція

Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року. У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових.

Генштаб 6 лютого відзвітував, що за час проведення операції загальні втрати ворога становили майже 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч убитими.

Про наступ росіян на Курщині президент Володимир Зеленський заявив 7 лютого. На початку березня російська пропаганда активно просувала тези про масовий відступ українських військ на Курщині та їхнє оточення армією РФ. 12 березня Генштаб підтвердив суттєве просування росіян у регіоні, однак тоді відкидав заяви про оточення. 21 травня Генштаб казав, що українська операція в регіоні триває. Весною росіяни почали наступати в Сумській області.

Станом на 23 липня Генштаб публікує таку карту:

На ній видно, яку територію РФ контролює Україна та наскільки просунулися росіяни на Сумщині.