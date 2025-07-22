YouTube видалив тисячі каналів з пропагандою Росії та Китаю

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За другий квартал 2025 року Google видалив майже 11 тисяч ютуб-каналів та інших облікових записів, пов’язаних з державними пропагандистськими кампаніями з Китаю, Росії та інших країн.

Про це передає CNBC з посиланням на звіт Google.

Понад 7 700 видалених каналів на YouTube були повʼязані з Китаєм, більше ніж 2 тисячі — з Росією. Контент на останніх пропонувався кількома мовами, підтримував Росію і натомість критикував Україну, НАТО та Захід. Тим часом повʼязані з Китаєм канали поширювали контент переважно китайською та англійською мовами, підтримували лідера КНР Сі Цзіньпіна і коментували зовнішню політику США.

У травні Google видалив 20 каналів на YouTube, чотири облікові записи на Ads та один блог на Blogger, які курував RT — пропагандистська державна багатомовна телекомпанія Росії, орієнтована на закордонну аудиторію. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року через повномасштабне російське вторгнення.

Google регулярно видаляє облікові записи, щоб боротися з дезінформацією та скоординованими кампаніями впливу. У другому кварталі Google виявив такі кампанії в Азербайджані, Ірані, Туреччині, Ізраїлі, Румунії та Гані, які зазвичай були спрямовані проти політичних опонентів.