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Зеленський увів у дію мораторій на перевірки бізнесу. Що він передбачає

Автор:
Ольга Березюк
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про стимулювання економічного зростання в Україні та запровадження мораторію на перевірки бізнесу.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Цим рішенням РНБО доручив уряду:

Крім того, РНБО доручила правоохоронцям протягом місяця перевірити відкриті справи щодо безпідставного тиску й закрити ті, що блокують діяльність підприємств.

Верховній Раді доручили якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема тих, що стосуються:

Контроль за реалізацією рішення поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.