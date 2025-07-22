Зеленський увів у дію мораторій на перевірки бізнесу. Що він передбачає
- Автор:
- Ольга Березюк
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Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про стимулювання економічного зростання в Україні та запровадження мораторію на перевірки бізнесу.
Відповідний указ опублікований на сайті президента.
Цим рішенням РНБО доручив уряду:
- у тримісячний термін активізувати механізми ідентифікації, блокування та стягнення активів підсанкційних осіб;
- розробити та впровадити додаткові інструменти для передачі конфіскованих активів у дохід держави;
- протягом місяця вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом;
- встановити обмеження на проведення перевірок підприємств із низьким ризиком. Виняток — бізнес, який працює з підакцизними товарами (алкоголь, тютюн);
- усунути дублювання повноважень між контрольними органами та підвищити прозорість перевірок, створивши єдину інформаційну систему державного нагляду.
Крім того, РНБО доручила правоохоронцям протягом місяця перевірити відкриті справи щодо безпідставного тиску й закрити ті, що блокують діяльність підприємств.
Верховній Раді доручили якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема тих, що стосуються:
- захисту бізнесу в кримінальному провадженні;
- компенсацій інвестицій через податкові та митні механізми;
- реформи держнагляду;
- відповідальності посадовців контрольних органів;
- використання арештованих російських активів.
Контроль за реалізацією рішення поклали на секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.