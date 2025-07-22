Трамп виключив The Wall Street Journal із пулу журналістів після статті про його звʼязки з Епштейном

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Білий дім виключив газету The Wall Street Journal із пулу преси під час майбутньої поїздки президента Дональда Трампа до Шотландії.

Про це пише CNN.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт пояснила зміну тим, що WSJ вчинила «фейкові й наклепницькі дії» — йдеться про нещодавню публікацію видання щодо Трампа й Джеффрі Епштейна.

Матеріал від 17 липня описував набір листів, надісланих Епштейну з нагоди 50-річчя у 2003 році, включно з тим, на якому був контур оголеної жінки й підпис Трампа. Наступного дня Трамп подав до суду за наклеп, заявивши, що «жодного справжнього листа чи малюнка не існує».

Журналіст WSL, який не брав участі в підготовці матеріалу про лист до Епштейна, мав увійти до преспулу під час поїздки Трампа до його гольф-курортів у Шотландії.

До початку цього року призначення до пулу здійснювала Асоціація кореспондентів Білого дому (WHCA), незалежна організація, що представляє прескорпус. Але в лютому Левітт відсторонила асоціацію й перебрала контроль на себе, додавши адміністрації новий важіль впливу.

Преспул — це невелика група журналістів, яка супроводжує президента й висвітлює події від імені всього прескорпусу. Ротація пулу є критично важливою, адже багато президентських подій, таких як фотосесії в Овальному кабінеті чи інтерв’ю на борту Air Force One, відбуваються у вузькому колі.