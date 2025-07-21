НАБУ зреагувало на заяву СБУ про ймовірного агента Росії у своїх лавах

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Національне антикорупційне бюро зреагувало на те, що Служба безпеки та Офіс генерального прокурора викрили ймовірного агента ФСБ усередині НАБУ.

У відомстві стверджують, що в серпні 2023 року СБУ повідомила НАБУ, що один із їхніх співробітників може бути пов’язаний з російськими спецслужбами. У період роботи в Міністерстві внутрішніх справ (2012—2015 роки) цей працівник надсилав службову інформацію про українських громадян співробітнику Управління держохорони. За даними СБУ, співробітник УДО після анексії Криму перейшов на бік Росії та з 2020 року працює у Федеральній службі охорони РФ.

Тоді НАБУ почало розслідування і разом із СБУ провели додаткову перевірку, під час якої доказів того, що працівник НАБУ знав про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами, не знайшли. У Бюро пишуть, що це підтвердив і представник СБУ під час особистих зустрічей.

Також НАБУ запропонувало провести опитування свого працівника, щоб вирішити, чи притягати його до можливої дисциплінарної відповідальності. Проте СБУ попросила цього не робити, аби не зашкодити їхньому розслідуванню щодо інших зв’язків колишнього працівника УДО. Водночас вони запевнили, що працівник НАБУ до справи непричетний.

У Бюро додали, що в серпні 2024 року СБУ усно повідомила: у справі про держзраду, де фігурує колишній співробітник УДО, причетності працівника НАБУ немає. Доказів проти нього теж немає.

Після цього НАБУ кілька разів зверталося до СБУ по документ про результати перевірки, але відповіді не отримало. Єдина згадка про цей випадок зʼявилася в соцмережах СБУ 21 липня 2025 року.