Польща планує придбати частку в супутниковій компанії, яка постачає Україні знімки російських військ

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ICEYE

Польща перебуває на фінальному етапі перемовин про придбання частки в супутниковій компанії ICEYE. З 2022 року вона постачає Україні знімки російських об’єктів.

Про це пише Financial Times.

Компанію заснували у 2014 році як постачальника радіолокаційних знімків переміщення крижаних брил для судноплавних компаній. Проте арктичний ринок «зник» після того, як західні країни запровадили санкції проти Росії. Тоді ICEYE звернулася до оборонної галузі. За словами Моджевського, наразі її ціна зросла і значно вища за $1 мільярд. Компанія хоче розширити свої виробничі потужності щонайменше в чотири рази, щоб задовольнити зростаючий попит на свої супутники.

Інвестиції Польщі спрямують через Банк національного розвитку. Вони доповнять $550 мільйонів, які вже залучили від інвесторів.

У травні Міністерство оборони країни придбало шість супутників ICEYE за $230 мільйонів. Вони використовують технологію радіолокатора із синтезованою апертурою (SAR), щоб отримувати зображення вночі та крізь хмари. Цієї можливості бракує звичайним та більшим оптичним супутникам.

Компанія запустила 54 супутники, виробництво кожного з яких коштує близько $20 мільйонів. Близько половини з них обслуговують сили оборони різних країн, зокрема Нідерландів, Фінляндії Бразилії та Португалії.