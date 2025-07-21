Російську збірну з шахів допустили до командного Чемпіонату світу
- Автор:
- Ольга Березюк
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Pixabay
Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) допустила жіночу збірну Росії з шахів до командного Чемпіонату світу в нейтральному статусі.
Про це йдеться на сайті організації.
«Відповідно до політики ФІДЕ щодо дотримання рекомендацій МОК і згідно з практиками, яких дотримуються кілька міжнародних спортивних федерацій — таких як World Aquatics, Міжнародна федерація фехтування та Міжнародна федерація гімнастики — Рада ФІДЕ схвалила участь команди спортсменок російської національності в Жіночому командному чемпіонаті світу 2025 року під прапором ФІДЕ, за умови отримання листа-незаперечення від МОК», — зазначили в організації.
Там додали, що рішення ґрунтується на прецеденті, закладеному в резолюції ФІДЕ в січні 2025 року, яка дозволила нейтральним командам із вразливих груп (молодь та гравці з інвалідністю) брати участь у командних змаганнях. Усі такі учасники повинні змагатися без національної символіки, повністю відповідно до політики МОК.
- Раніше цього місяця стало відомо, що до чемпіонату світу допустили російську фехтувальницю, яка була довіреною особою Путіна на виборах.