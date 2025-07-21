Трьом працівникам НАБУ повідомили підозру через участь у ДТП
- Автор:
- Ольга Березюк
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ДБР
Трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили підозру за скоєння ДТП.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
У першому з випадків правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в Києві, зіткнувся з авто, яке їхало головною дорогою. Після цього авто правоохоронця наїхало на випадкового пішохода. Через отримані травми постраждалому ампутувати ногу.
В іншій ДТП правоохоронець на автодорозі Київ — Одеса під час випередження попутної автівки не обрав безпечну швидкість і виїхав за межі проїзної частини. Його авто перекинулось і вʼїхало в АЗС. Пасажирка його автомобіля отримала численні переломи та травми.
У третьому інциденті правоохоронець на службовому автомобілі наїхав на пішохода на перехресті в Києві. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Усім трьом повідомили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
- Раніше цього ж дня правоохоронці провели 70 обшуків у співробітників НАБУ. Більшість з них стосувались участі в ДТП, деякі — звʼязків з Росією.