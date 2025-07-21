Трьом працівникам НАБУ повідомили підозру через участь у ДТП

Новини

ДБР

Трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили підозру за скоєння ДТП.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У першому з випадків правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в Києві, зіткнувся з авто, яке їхало головною дорогою. Після цього авто правоохоронця наїхало на випадкового пішохода. Через отримані травми постраждалому ампутувати ногу.

В іншій ДТП правоохоронець на автодорозі Київ — Одеса під час випередження попутної автівки не обрав безпечну швидкість і виїхав за межі проїзної частини. Його авто перекинулось і вʼїхало в АЗС. Пасажирка його автомобіля отримала численні переломи та травми.

У третьому інциденті правоохоронець на службовому автомобілі наїхав на пішохода на перехресті в Києві. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Усім трьом повідомили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.