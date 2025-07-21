Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще понад тисячу військових та 54 артсистеми

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Протягом минулої доби, 19 липня, окупанти втратили в Україні ще 1 170 своїх військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Українські оборонці за добу знищили два танки, сім бойових броньованих машин, 54 артилерійські системи, одну РСЗВ, одну систему протиповітряної оборони, 199 дронів оперативно-тактичного рівня, 132 одиниці автомобільної та дві одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила приблизно 1 043 160 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець травня 2025 року російські медіа зібрали імена понад 110 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Туві (120 загиблих на кожні 10 тисяч чоловіків).