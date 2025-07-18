Парламент Словенії підтримав закон про асистований суїцид. Що це таке

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У Словенії 18 липня парламент ухвалив закон, який дозволяє асистований суїцид для смертельно хворих дорослих, які страждають від нестерпного болю без шансів на одужання. Так, країна приєдналася до переліку держав, де легалізована допомога під час смерті. Серед них — Австралія, Канада, Нідерланди, Бельгія та кілька штатів США.



Рішення передає Reuters.

За проголосували 50 депутатів, 34 виступили проти, ще троє утримались. Закон зʼявився після торішнього консультативного референдуму, на якому 55% виборців підтримали асистований суїцид у Словенії.

Як повідомляє агентство STA, право на асистований суїцид надаватимуть лише після того, як вичерпають всі можливості лікування. Закон не поширюється на пацієнтів із психічними захворюваннями, навіть якщо вони також зазнають нестерпних страждань.

Громадська організація, що виступає проти ініціативи, заявила про намір зібрати підписи для проведення референдуму й скасування закону.