«Віддав наказ бомбардувати будинки під час боїв за Київ». СБУ повідомила заочну підозру російському генералу
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Служба безпеки України повідомила заочну підозру екскомандувачу Східного військового округу збройних сил РФ генерал-полковнику Олександру Чайку. Він віддав наказ бомбардувати цивільні будинки під час боїв за Київ — тоді загинули люди.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, перебуваючи на посаді, у березні 2022 року він наказав задіяти бойову авіацію та артилерію по селищу Тетерівське Вишгородського району на Київщині. Правоохоронці отримали радіоперехоплення, як той віддав наказ.
Тоді росіяни застосували авіабомби, зокрема ФАБ-500, а також снаряди до реактивних систем залпового вогню БМ-27 «Ураган» та некеровані авіаційні ракети С-8. За 8 днів масованих ударів по населеному пункту ворог знищив 73 будинки. Під час обстрілів загинуло двоє місцевих жителів.
- Рік тому СБУ повідомила Чайку про підозру в злочинному наказі бомбардувати фугасними авіабомбами багатоквартирні будинки в Бородянці на Київщині в березні 2022 року.