КНДР закрила свій пляжний курорт для іноземців після підозр у підставних туристах

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AP

Північна Корея заборонила іноземним туристам вʼїжджати до новозбудованого курорту «Вонсан Калма» на східному узбережжі, який мав стати частиною плану лідера КНДР Кім Чен Ина з розвитку туризму в країні й «одним з найбільших успіхів 2025 року».

Про це повідомляє AP.

Сайт DPR Korea Tour, яким керують туристичні відомства Північної Кореї, повідомив, що туристичний комплекс «Вонсан Калма» тимчасово не приймає іноземних туристів. Деталей і пояснення причин — немає. Також невідомо, скільки діятиме заборона.

У Пхеньяні стверджують, що курорт здатен прийняти майже 20 тисяч туристів. «Вонсан Калма» відкрився для туристів з Північної Кореї 1 липня, а минулого тижня прийняв невелику групу російських туристів. Очікувалося, що КНДР відкриє курорт для китайських туристів. Поки що цього не сталося.

Заборона зʼявилася після візиту очільника МЗС Росії Сергія Лаврова до Північної Кореї, де він зустрівся з Кім Чен Ином і міністром закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуеєм. Лавров пообіцяв підтримати поїздки російських туристів до Північної Кореї.

Однак експерти вважають, що влада КНДР вирішила обмежити доступ іноземців через статтю російського журналіста, яка натякала, що «туристи» на курорті були мобілізовані владою, а не справжніми відпочивальниками.