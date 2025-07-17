УПЦ МП дали строк до серпня розірвати стосунки з Російською православною церквою

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Українська Православна Церква

Українській православній церкві Московського патріархату дали термін 30 днів, тобто, до 18 серпня, щоб розірвати зв’язки з Російською православною церквою — інакше її можуть заборонити через суд.

Такий припис видала Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

Там виявили: попри публічні заяви про незалежність, церква досі має прямі зв’язки з релігійною організацією з Росії.

До 18 серпня митрополит УПЦ МП Онуфрій має надати офіційне рішення найвищих органів церковного управління про вихід з Російської православної церкви. Також потрібно підтвердити, що всі положення статуту РПЦ, які стосуються Української православної церкви, втратили чинність.

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Крім того, церква повинна:

відкликати своїх єпископів, священнослужителів, ченців і черниць з усіх керівних органів Російської православної церкви, зокрема зі Священного синоду, Архієрейського собору, Помісного собору, Міжсоборної присутності, синодальних відділів та інших канонічних структур;

публічно оголосити про повний розрив канонічних зв’язків із Російською православною церквою;

визнати недійсними рішення РПЦ про анексію єпархій Української православної церкви і призначення керівників цих єпархій без згоди самої УПЦ.

Митрополита Онуфрія також зобов’язали письмово або усно публічно заявити, що він не погоджується на будь-яке підпорядкування Російській православній церкві та складає з себе повноваження, які пов’язували його з нею.

Якщо Українська православна церква Московського патріархату не виконає ці вимоги до 18 серпня, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті зможе звернутися до суду з позовом про заборону її діяльності в Україні.