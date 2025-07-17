До Помпеїв повернули мозаїку, яку під час Другої світової вкрав німецький офіцер

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Gregorio Borgia/Associated Press

До італійського міста Помпеї повернули мозаїку, яку під час Другої світової війни вивіз німецький офіцер. Десятиліттями вона була в Німеччині, поки її не ідентифікували слідчі, які шукали награбовані твори мистецтва.

Про це пише The New York Times.

Цього тижня мозаїку, що зображує інтимну сцену в спальні, виставили в Італії поблизу місця стародавнього римського міста. Артефакт є одним із тисяч награбованих у Помпеях предметів, які в останні десятиліття були повернуті на це місце.

Італійська поліція повідомляє, що капітан Вермахту, який служив в Італії та відповідав за ланцюги постачання, якимось чином отримав мозаїку під час Другої світової війни, ймовірно, шляхом мародерства чи крадіжки. Він перевіз її до Німеччини в 1944 році, де подарував неназваній цивільній особі. Хто володів мозаїкою до того, як капітан заволодів нею, і де саме вона перебувала, досі невідомо.

Десятиліття потому родич останнього німецького власника, який успадкував мозаїку, звернувся до Командування карабінерів з охорони культурної спадщини Італії і запитав, як повернути її. Поліція не розголошує особу спадкоємця.

Перевіривши базу даних, що містить понад мільйон артефактів, багато з яких вкрали, слідчі підтвердили, що панель походить з руїн Помпеїв. Вони звернулися до Археологічного парку Помпеїв, який управляє цим місцем та його старожитностями. Мозаїку офіційно повернули до Італії дипломатичними каналами 16 вересня 2023 року, і зараз вона виставлена в парку.

Невелика квадратна панель зображує частково оголених чоловіка та жінку. Крихітні плитки створюють детальні складки білизни на їхньому ліжку, а яскраво-жовта туніка спадає з жінки.

Pompeii Parco Аrcheologico

Вчені вивчатимуть повернений обʼєкт, але попереджають, що можуть ніколи не дізнатися його точне походження, оскільки злодії давно вилучили його з первісного контексту.

«Це як вирвати сторінку з книги, роману», — сказав під час пресконференції директор Археологічного парку Помпеїв Габріель Цухтрігель. — Йдеться не лише про сам предмет, а про всю історію, яка через це втрачається».

Археологи вважають, що панель колись могла прикрашати підлогу спальні вілли або іншої приватної резиденції, що належала одній із заможних родин Помпеїв. Датована І століттям до н. е. або І століттям н. е., мозаїка відображає період, коли домашнє кохання стало поширеною темою римського мистецтва.