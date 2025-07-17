У Добропіллі на Донеччині зросла кількість загиблих від атаки РФ

Новини

Через російську атаку 16 липня по Добропіллю на Донеччині загинули вже чотири людини.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Кількість постраждалих не змінилась — їх 27.

Триває розбір завалів — в ОВА сподіваються, що нових жертв більше не буде, адже на момент удару торговий центр був уже закритий.