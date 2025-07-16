Уряд Сирії знову оголосив припинення вогню у Сувейді. США очікують деескалації

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AP Photo/Malek Khattab

У місті Сувейда на півдні Сирії домовились про нове припинення вогню між урядовими силами та друзами. Оприлюднена угода передбачає розгортання контрольно-пропускних пунктів урядових сил та «повну інтеграцію» Сувейди до складу держави.

Про це пишуть сирійське медіа SANA, ізраїльське The Times of Israel та саудівське Al-Arabiya.

Один з релігійних лідерів друзів шейх Юсеф Джарбу підтвердив цю новину у відео, яке транслювали державні медіа. Він заявив, що угода про припинення вогню з сирійським урядом у Сувейді набуде чинності негайно.

Проте інший лідер друзів Хікмат аль-Хіджрі відкинув перемир’я.

«Ми підтверджуємо продовження боротьби, доки не буде звільнена вся територія провінції Сувейда», – заявив він.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США сподіваються побачити прогрес у цих зусиллях протягом наступних кількох годин. Атаки Ізраїлю на урядові будівлі у Дамаску він назвав «непорозумінням» між ізраїльським та сирійським урядами.

Що відбувається на півдні Сирії

Угруповання бедуїнів і друзів мають давню ворожнечу в Сувейді, де час від часу спалахує насильство. За словами свідків, цього разу сутички між друзами та бедуїнськими племенами почалися після хвилі викрадень. У пʼятницю друзького торговця викрали на шосе, що зʼєднує Дамаск із Сувейдою.

Сирійські військові колони з важкою артилерією помітили 15 липня на шляху до Сувейди. Це перший випадок розгортання урядових військ у Сувейді після того, як у грудні 2024 року повалили режим Башара Асада.

15 липня Міністерство оборони Сирії оголосило про припинення вогню в Сувейді. Там заявили, що досягнули угоди з «поважними людьми й авторитетами» міста після кількох днів смертельних зіткнень. Однак перемирʼя майже одразу зірвалося.

Ізраїль, який розглядає друзьку меншину як потенційного союзника, атакує сирійські урядові війська у Сувейді під приводом захисту цієї групи. 16 липн Армія оборони Ізраїлю атакувала будівлю Міністерства оборони Сирії у Дамаску.

Ізраїльські медіа повідомляють, що на вечір 16 липня близько тисячі ізраїльських друзів прорвали кордон та опинились з підконтрольних Ізраїлю Голанських висот на території Сирії. З іншого боку десятки сирійських друзів намагались потрапити до Ізраїлю.