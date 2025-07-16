Медіа: Данська компанія допомагала росіянам вивозити крадене зерно з Бердянська

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Getty Images / «Бабель»

Данська компанія з надання сюрвеєрських послуг Baltic Control допомогала росіянами вивозити з окупованого Бердянська крадене зерно.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів KibOrg і NGL.media.

Журналістам вдалося отримати доступ до документів про суднозаходження в Бердянський порт упродовж 2024—2025 років і верифікувати 20 суден, які сукупно виконали 85 рейсів. Серед країн, до яких вивозили зерно, принаймні за документами, — Туреччина, Єгипет, Лівія, Ліван, Сирія, Саудівська Аравія та Бангладеш.

Ті ж самі папери свідчать, що загальна кількість агропродукції, вивезеної окупантами з порту Бердянська за цей час, перевищує 420,6 тисячі тонн.

Найчастіше послугами порту користувалися три російські компанії — липецька ТОВ «Барс», кримське ТОВ «Селектагро» і московське АТ «Первая Торговая Компания». Епізодично в порту фіксували судна, що обслуговували інтереси таких підприємств, як ТОВ «ГРЕЙС», ТОВ «Агора», ТОВ «Терра Трейд Компани», ТОВ «Элемент Агро» і ТОВ «Маковея».

На більшість суден, що заходили в Бердянськ упродовж останніх півтора року, ще з травня 2022 року поширюються санкції США. Однак є й такі, що досі під санкції не потрапили: судна «Виктория К», «Виктория В», «Капитан Яковлев», «Капитан Миронов» та «Сормовский 48».

Журналісти також ідентифікували 34 капітанів суден, які незаконно вивозили продукцію з окупованого порту. Семеро з них досі мають українське громадянство. Це, зокрема, 48-річний кримчанин Сергій Рижов, який шість разів заходив у Бердянськ на судні «София», та інший уродженець Криму — 55-річний Вадим Гончаров. Останній — «рекордсмен» серед ідентифікованих капітанів: упродовж 2024—2025 років він 13 разів незаконно заходив у Бердянськ на судні «Надежда».

До вивезення краденого українського зерна виявилась причетна і данська Baltic Control. На сайті компанії до жовтня 2022 року значилось, що вона має офіс в Новоросійську. Пізніше запис зник із сайту, хоча офіційного повідомлення про вихід Baltic Control з російського ринку не було.

Як стало відомо з внутрішньої документації Бердянського порту, російські компанії, що здійснюють там свою діяльність, активно користуються послугами Baltic Control. Так, наприклад, під час номінації судна «Леонид Пестриков» на рейс Бердянськ — Кавказ — Єгипет у березні 2025 року, однією з ключових умов було обовʼязкове «приймання трюмів незалежною сюрвеєрською компанією Baltic Control». Журналісти KibOrg і «Слідство.Інфо» встановили, що йдеться про російську філію тієї самої данської компанії Baltic Control.