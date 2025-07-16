ДБР провело обшуки у квартирі загиблого пілота Джуса. Це повʼязано зі справою Шабуніна

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Слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки в помешканні загиблого Героя України, льотчика Андрія «Джуса» Пільщикова.

Про це «Суспільному» розповіла його мати Лілія Аверʼянова.

За її словами, правоохоронці приходили з обшуками до квартири пілота в Харкові 11 липня. Ці заходи повʼязані зі справою активіста й очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

У розмові з журналістами Аверʼянова зазначила, що в той час, коли слідчі прийшли до її житла, вона перебувала в Києві.

«Це квартира, де дитина [Андрій Пільщиков] виросла з народження і до професійного льотчика, туди треба заходити, знявши капелюха. Вони [слідчі] просто дзвонять мені й ставлять перед фактом, що зараз ми будемо зламувати вам двері, тому що ми шукаємо тут злочинця, буквально. Сказали, щоб я прийшла», — розповіла мати Джуса.

Вона пояснила, що ключі від помешкання Аверʼянової в Харкові мала її сусідка, яка й відчинила двері.

«Це старий будинок. Цю квартиру не пошкодили фашисти в ту війну. У неї не вривалися окупанти чи мародери. Але слідча група мала незаконний дозвіл проникнути до цієї квартири», — каже Лілія Аверʼянова.

Жінка зацікавлена в тому, щоб її харківське житло не пустувало і за ним хтось доглядав. Саме тому там часто залишалися знайомі, яким треба було переночувати в місті. З тією ж метою там був і Віталій Шабунін.

«В місті багато прильотів, були випадки розʼєднання труб, ми заливали сусідів або хтось нас, це аварійні ситуації й треба, щоб хтось був на підхваті. І мені вигідно, щоб довірена людина жила в моєму будинку. І від цього, знаєте, ніхто не має ламати мені двері», — переконана Аверʼянова.

Слідчі були з різних міст України, зокрема з Києва та Полтави, свідчить вона. Жінка наполягла на тому, щоб не чіпали її особисті речі та речі її сина. Вона заявила, що обшуки «довели її до стресу» і стаціонарного лікування.