Керівнику Центру протидії корупції Шабуніну обрали запобіжний захід

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Печерський районний суд 15 липня обрав запобіжний захід керівнику Центру протидії корупції Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобовʼязання до 20 серпня.

Про це із зали суду передає кореспондентка «Суспільного».

Шабунін повинен не відлучатися від населеного пункту, де перебуває його частина у Харківській області, здати закордонний паспорт, не спілкуватися з іншими підозрюваними у справі про ухилення від військової служби. В останньому пункті мова про працівників Національного агентства з питань запобігання корупції, колишнього командира Юшка і представників частини.

Спершу прокурори просили надягти на Шабуніна електронний браслет, проте потім подали клопотання про зміну запобіжного заходу.

Під час судового засідання адвокат Віталія Шабуніна подавав клопотання про відвід судді, яка розглядає справу, бо раніше Центр протидії корупції робив про неї матеріали. Клопотання відхилили, і справу розглядала суддя Світлана Гречана.

ЦПК пише, що суддя відмовилась долучити протоколи допиту, які підтверджують, що «Шабунін виконував великий обсяг роботи» під час відрядження до НАЗК. У Центрі стверджують, що Державне бюро розслідувань не допитало про відрядження ні Віталія, ні тодішніх керівників НАЗК.

В організації також кажуть: попри те, що в повідомленнях ДБР згадувалась автівка, у підозрі про це згадки немає. Суддя підтвердила, що використання автівки не інкримінували.