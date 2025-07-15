Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Що зміниться

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11469 про множинне громадянство.

«Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною», — прокоментував Зеленський.

За його словами, вже можна визначати перші держави-партнери, із якими впровадять множинне громадянство.

Множинне громадянство в Україні

Законопроєкт пропонує на законодавчому рівні врегулювати питання множинного громадянства. Тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство з державою-агресором. Російський паспорт — це підстава для втрати українського за винятками випадків примусу чи автоматичної видачі.

Ось що зміниться для іноземців:

люди з українським походженням зможуть швидше отримати громадянство України — за спрощеною процедурою;

вводиться новий порядок отримання українського громадянства для тих, хто не має українських коренів;

іноземці зможуть стати громадянами України, не відмовляючись від свого нинішнього громадянства (виняток — якщо це громадянство країни-агресора);

спрощується отримання громадянства для тих іноземців, які проходять військову службу в Україні;

Україна надаватиме громадянство людям, які зазнають політичного переслідування у себе вдома.

Для обох категорій введуть чітке правило: якщо людина має інший паспорт, але є громадянином України, то в межах України її визнають тільки як українського громадянина.