Рада розблокувала закон про реформування АРМА

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Верховна Рада України не підтримала постанову, яка на місяць заблокувала підписання закону про реформу Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що 18 червня Верховна Рада підтримала в другому читанні реформу АРМА, яка посилює спроможність Агентства, відкриває шлях до управління корпоративними правами Росії та Білорусі та передбачає можливість передачі арештованих активів на потреби українських військових.

«Але після цього окрема політична сила заблокувала підписання закону — майже на місяць. Заблокувала можливість допомоги військовим та управління активами РФ. Сьогодні ця сторінка закрита. Парламент не підтримав блокуючу постанову», — зазначила Дума.

Реформування АРМА

Законопроєкт про реформування АРМА спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами та збалансувати інтереси держави й власників у межах кримінальних проваджень. Ось головні положення документа:

арештовані активи залишаються у власників, якщо це не заважає слідству;

АРМА керуватиме цінними активами лише тоді, коли це буде економічно доцільно;

майно, що швидко втрачає вартість, дозволять швидко продавати;

управителів обиратимуть автоматично — через систему, яка мінімізує вплив людського фактора;

передбачені заходи для недопущення зловживань, наприклад, штучного завищення витрат;

посилиться контроль за діяльністю управителів;

для фінансової стабільності АРМА створять окремий фонд із чітко визначеними джерелами наповнення;

посаду голови АРМА займатиме кандидат, обраний через відкритий і прозорий конкурс, за участю незалежної зовнішньої комісії.

Проєкт закону також передбачає зміни в законодавстві, що регулює роботу АРМА та органів примусового виконання. Зокрема, йдеться про підвищення кваліфікаційних вимог до керівництва агентства, чіткіші критерії недоброчесності та заборони на зайняття посади.