Рада схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Це 16-й раз

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Верховна Рада у вівторок, 15 липня, вшістнадцяте схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Він зазначив, що законопроєкт № 13471 про продовження воєнного стану підтримали 320 парламентарів, проти був представник політсили «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко.

За продовження мобілізації (законопроєкт № 13472) проголосували 304 нардепи, Гончаренко був проти, а народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу утримався. Обидва документи набудуть чинності 7 серпня і діятимуть 90 днів — до 5 листопада 2025 року.