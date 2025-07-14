Стартували зйомки нового серіалу про Гаррі Поттера — він вийде на екрани у 2027 році

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HBO

Стартували зйомки нового серіалу від HBO про Гаррі Поттера. Зйомки проходять на студії Warner Bros у Лівсдені у Великій Британії.

Про старт зйомок повідомили в HBO.

За кожною із семи книг про Гаррі Поттера зніматимуть окремий сезон. За даними Variety, зйомки першого сезону триватимуть до весни 2026 року, а потім, після короткої перерви, розпочнеться виробництво другого сезону.

HBO

Телеканал також розказав, що на роль Невіла Лонґботома затвердили Рорі Вілмота, Дадлі Дурслі — Амоса Кітсона, мадам Трюк — Луїзу Брілі, а Гаррика Олівандера — Антона Лессера.

Зліва направо Рорі Вілмот, Амос Кітсон, Луїза Брелі та Антон Лессер HBO

Відомо, що головних героїв Гаррі, Герміону й Рона зіграють юні актори Домінік Маклафлін, Арабелла Стентон і Аластейр Стаут. Драко Мелфоя — запеклого противника Гаррі — зіграє Локс Пратт.

Роль його батька Люціуса Мелфоя виконає актор і музикант Джонні Флінн. Моллі Візлі зіграє Кетрін Паркінсон, а опікунів Гаррі Поттера Петунію та Вернона Дурслі — Бел Паулі та Даніель Рігбі.

Берті Карвел зіграє міністра магії Корнеліуса Фаджа. А трьох гриффіндорців — Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл і Лаванду Браун — зіграють Лео Ерлі, Алессія Леоні та Сієнна Муса відповідно.

Ще раніше кінокомпанія HBO офіційно затвердила основний дорослий склад акторів нового серіалу про Гаррі Поттера. Так, актор Джон Літгоу зіграє директора школи чарівництва «Гоґвортс» Альбуса Дамблдора. Паапа Ессієду зіграє професора зіллєваріння Северуса Снейпа, а авторка Джанет Мактір — декана факультету Гриффіндор Мінерву Макґонеґел. Лісничого Рубеуса Геґріда гратиме Нік Фрост. Професора Квірінуса Квірелла зіграє Люк Таллон, а завгоспа «Гоґвортсу» Арґуса Філча — Пол Вайтгаус.

Серіал описують як «достовірну екранізацію» оригінальних книг Джоан Роулінг. Письменниця працює над проєктом як виконавча продюсерка. Серіал вийде на оновленому стримінгу HBO Max.